Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Украине предложили проводить мобилизацию в формате лотереи
Мобилизацию в ВСУ можно проводить в формате лотереи, предположил экс-глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов. Такой идеей он поделился в своих соцсетях.
«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет. И делать так для каждой волны мобилизации. Что вы думаете?» — спросил он совета у подписчиков.
Бывший министр объяснил, что командование ВСУ заявляет о недостаточности внутренних резервов. Из-за этого в стране проводится принудительная мобилизация. Большинство пользователей отнеслось к идее с неодобрением.
Как сообщает РИА Новости, подобные «лотереи» уже практиковались в Соединенных Штатах в годы войны во Вьетнаме. Несмотря на новый формат, обещавший прозрачность процедуры, это не повысило популярность службы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»