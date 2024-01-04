На Украине предложили проводить мобилизацию в формате лотереи

Мобилизацию в ВСУ можно проводить в формате лотереи, предположил экс-глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов. Такой идеей он поделился в своих соцсетях.

«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет. И делать так для каждой волны мобилизации. Что вы думаете?» — спросил он совета у подписчиков.

Бывший министр объяснил, что командование ВСУ заявляет о недостаточности внутренних резервов. Из-за этого в стране проводится принудительная мобилизация. Большинство пользователей отнеслось к идее с неодобрением.

Как сообщает РИА Новости, подобные «лотереи» уже практиковались в Соединенных Штатах в годы войны во Вьетнаме. Несмотря на новый формат, обещавший прозрачность процедуры, это не повысило популярность службы.