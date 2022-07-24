На Украине погиб польский наемник – боец ММА Томаш Валентек

На Украине погиб польский наемник Томаш Валентек, который раньше был бойцом ММА. Об этом польская федерация смешанных единоборств сообщила на своей официальной странице в «Твиттере».

«Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томека, который как польский доброволец воевал в «Интернациональном легионе» обороны Украины и погиб там», — говорится в публикации.

Валентек выступал в любительских турнирах ММА, в прошлом году он одержал победу на Втором турнире ММА в Гливице.

В июне Минобороны РФ опубликовало статистику с численностью иностранных наемников на Украине. По данным ведомства, среди европейских стран безусловным лидером по числу прибывших наемников является Польша – по данным на 17 июня, для участия в спецоперации прибыл 1831 польский наемник. Следом за Польшей по числу наемников идет Румыния, на третьем месте – Великобритания.