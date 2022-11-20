На Украине погиб один из главных рекрутеров иностранных бойцов для Киева Бессон
На Украине погиб гражданин Франции Гастон Бессон, один из основателей «Украинского интернационального легиона», воюющего на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на записи и комментарии в социальных сетях.
Бессон в течение пяти лет служил в десантных войсках и спецназе Вооруженных сил Франции. Затем принимал участие во многих вооруженных конфликтах, предпочитая называть себя «идеалистом», а не наемником.
В 2014 году впервые приехавший на Украину француз рассказал итальянскому изданию Il Giornale (статью тогда перевел портал «Военное обозрение»), что «прошел через две войны и три восстания в Хорватии, Боснии, Бирме (Мьянме — прим. Т-и), Лаосе, Суринаме».
В этом году Бессон вернулся на Украину. Он занимался поиском новобранцев среди иностранцев, готовых воевать вместе с ВСУ.
Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.