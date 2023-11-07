На Украине от взрыва гранаты погиб помощник Залужного

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного — майор Геннадий Частяков погиб от случайного взрыва. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил сам украинский главком.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — сообщил генерал.

По словам Залужного, его погибший товарищ посвятил свою жизнь украинской армии и был для него «надежным плечом» с самого начала полномасштабного вооруженного противостояния с Россией.

Позднее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал в Telegram-канале, что Частяков, вернувшись домой, начал показывать родственникам подарки, полученные от коллег. Среди презентов были гранаты, сын офицера взял одну из них «и начал крутить кольцо».

Частяков-старший забрал у сына боеприпас и по какой-то причине «выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв». Тринадцатилетний мальчик тяжело ранен, его доставили в больницу, уточнила представитель украинского МВД Марьяна Рева.

По информации источника издания «Украинская правда», взрыв случился при открытии подарочного пакета с бутылкой алкоголя и рюмками в виде гранат. В свою очередь собеседник издания «Страна.ua» заявил, что пакет передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко.

По мнению источника издания «Суспільне», «с вероятностью 99,9%» это трагическая случайность. Он уверен, что нет никаких оснований говорить «ни о покушении, ни о российском следе».