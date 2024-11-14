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СВО 14 ноября 2024 12:18

На Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов

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В 16-ти населенных пунктах Волновахского района ДНР объявили обязательную эвакуацию семей с детьми.

Как сообщают РИА Новости, эвакуация объявлена в населенных пунктах: Большая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы и Шевченково.

Украинские власти постоянно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Из города Авдеевка в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако некоторые жители категорически отказались выезжать.

Срочно эвакуируют людей и в Харьковской области, из некоторых районов выехали почти все жители.

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