На Украине нейтрализована летавшая в Мариуполь вертолетная группа Mad Ducks

На Украине была ликвидирована вертолетная группа Mad Ducks, погиб также их командир с позывным Петрович. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шепот фронта».

Mad Ducks – экипаж украинского вертолета Ми-8, который прославился полетами в Мариуполь в марте 2022 года, когда его штурмовали войска ВС РФ.

Тогда вертолетная группа вывозила с «Азовстали» старших командиров, иностранных советников и засекреченные документы.

В операции были задействованы четыре летательных аппарата вооруженных сил Украины. Два из них в итоге были сбиты.