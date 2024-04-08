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На Украине нейтрализована летавшая в Мариуполь вертолетная группа Mad Ducks
На Украине была ликвидирована вертолетная группа Mad Ducks, погиб также их командир с позывным Петрович. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шепот фронта».
Mad Ducks – экипаж украинского вертолета Ми-8, который прославился полетами в Мариуполь в марте 2022 года, когда его штурмовали войска ВС РФ.
Тогда вертолетная группа вывозила с «Азовстали» старших командиров, иностранных советников и засекреченные документы.
В операции были задействованы четыре летательных аппарата вооруженных сил Украины. Два из них в итоге были сбиты.
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