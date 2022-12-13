«На Украине идет Третья мировая война против России»: Элвин Грей о поездке в зону СВО

Популярный певец Элвин Грей вернулся из командировки в зону СВО – н проехал от рубежей Николаевской области до Харьковской. Соответствующий пост артист выложил в своем официальном телеграм-канале.

По словам Элвина Грея, он хотел увидеть происходящее своими глазами, не слушая стороннего мнения. Он рассказал, что его два лучших друга находятся сейчас пол разные стороны баррикад. Один – признан «инагентом». Другой, бросив все, ушел воевать. И сейчас стоит на защите рубежей нашей рож

«Я всегда был далек от политики, я считал, что я – «шут», и мое предназначение развлекать. О как я ошибался. Вы даже не представляете, кто по ту сторону воюет против нас», – написал артист в своем канале.

По словам певца, против нас «стоит» не одна тысяча поляков, румыны, венгр и многие другие. И их мотивы, по словам Грея, очевидны – под шумок разорвать Украину на части, забрав самый лакомый кусок ее территорий.

«Кадровые военнослужащие более чем из 50 стран мира тоже тут. Видел я их в разобранном виде… Малоприятное зрелище», – продолжил рассказ о своей поездке на линию фронта артист.

По словам певца, сейчас на территории Украины идет Третья мировая война. Война против России. И у него нет сомнений, кто выйдет из нее победителем.

«Мы – русские, победим. Никому ведь не резануло? Что я башкир, живущий в Татарстане, говорю – мы русские. Все мы сейчас – русские (башкиры, татары, чеченцы, марийцы и многие другие», – пишет артист.

В конце поста Элвин Грей передал огромный привет от бойцов всем близким и родным.

«Они сами не спят, чтобы спали мы», – написал Элвин Грей.

