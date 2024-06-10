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На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией
Были задержаны 32 человека при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией на грузовике, сообщает РИА Новости.
Движение грузовика в направлении границы через открытое поле было зафиксировано с помощью систем пограничного контроля. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля, ведущие в сторону венгерской территории.
По данным агентства, венгерская сторона сообщила об обнаружении самого грузовика и задержании 32 граждан Украины, пытавшихся нелегально пересечь границу.
Инцидент произошел на участке, подконтрольном Мукачевскому пограничному отряду. В настоящее время проводится проверка обстоятельств случившегося.
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