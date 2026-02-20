Директор украинского музея живой истории «Мамаева Слобода» Карина Олейник заявила о намерении отказаться от традиционного празднования Масленицы с блинами и сожжением чучела, назвав эти элементы «московской традицией». Ее слова приводит «ТАСС».

Она пояснила, что музей уходит от практики сожжения чучела и приготовления блинов, поскольку считает это чуждой традицией. По ее словам, в экспозиции и праздничной программе делается акцент на варениках как на национальном блюде, а сам праздник трактуется как проявление украинской национальной идентичности.

Олейник подчеркнула, что еще с 2009 года музей первым на Украине начал использовать названия «колодий», «сыропуст» и «масница» вместо Масленицы, а также отмечать этот период с варениками и обрядом «колодки». Она заявила, что главным блюдом недели исторически является вареник, а не блин, который, по ее утверждению, использовался в погребальных обрядах у московитов.

Директор отметила, что украинские традиции связаны с темами продолжения рода и плодородия. По ее словам, «колодка» символизирует мужское начало и носит фаллический характер, а приготовление вареников связывалось с обрядами, направленными на зачатие: женщина, желавшая забеременеть, садилась их лепить.

Она также добавила, что эту неделю на Украине называют «бабской», поскольку в это время женщины обладают полной властью над мужчинами. Холостым юношам и девушкам, по ее словам, прикрепляют «колодку» в качестве шуточного наказания за отсутствие семьи, предлагая «откупиться» танцами или угощением.

В последние годы на Украине усилилась тенденция к отказу от всего, что напоминает о многовековых связях с Россией. На местном уровне введен запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли и песни, ограничено изучение русского языка в школах и вузах, а также предъявляются требования использовать украинский язык даже во время школьных перемен.

При этом русский язык продолжает широко использоваться в повседневной жизни, что нередко становится причиной конфликтов.