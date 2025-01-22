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«Не на украденное ли построил дом? »: экс-главу стройкомпании обвиняют в хищении 148 млн
В Вахитовском суде Казани прошли слушания по уголовному делу в отношении экс-директора «Строительной компании» Евгения Половкина. Его обвиняют в крупном мошенничестве на 148 млн рублей при выполнении гособоронзаказа с ПАО «Туполев».
Будучи заместителем руководителя «Строительной компании», он занимался выполнением заказа от АО «Казанский Гипронииавиапром» в рамках государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса России на период 2011-2020 годов. Договор предусматривал реконструкцию цехов завода ПАО «Туполев».
Сегодня на судебном заседании представитель ПАО «Туполев» обвинил адвокатов Половкина в умышленном затягивании рассмотрения дела.
Также на заседании был допрошен один из 14 свидетелей со стороны защиты. После их допроса дело должно перейти к стадии судебных прений.
По версии следствия, во время работ по реконструкции цехов Половкин заключал договоры с поставщиками строительных материалов по завышенным ценам, после чего деньги переводились на его сторонние счета. Предполагается, что полученные таким образом средства Половкин использовал для строительства загородного дома.
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