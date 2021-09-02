На удаленке преподаватели Татарстана в среднем зарабатывают на 10 тыс. рублей больше

В Татарстане за первое полугодие 2021 года количество вакансий в сфере «наука, образование» выросло в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом и составило почти 4 тыс. предложений. При этом преподаватели на удаленке зарабатывают больше своих коллег. Таковы данные нового исследования, проведенного сервисом HeadHunter.

«Самые востребованные предметники — преподаватели по языкам и специалисты по гуманитарным наукам. В топ-5 входят также специалисты по информатике и информационным системам, инженерным наукам и математике. Преподаватели и учителя относятся к дефицитным специалистам: на одну вакансию в Татарстане приходится три резюме, при комфортном для рынка труда соотношении пять–шесть резюме на вакансию. Средняя предлагаемая зарплата для специалистов в сфере образования в республике составила 30 тыс. рублей, что ниже среднероссийских показателей (41 тыс. рублей)», — сказано в сообщении.

Кроме того, в этом году в сфере образования выросло количество вакансий, связанных с удаленной работой. На удаленке соискатели могут заработать выше рынка, ведь зачастую работодателями выступают крупные образовательные проекты и федеральные онлайн-школы, которые подтягивают зарплату до среднероссийского уровня и выше. Для соискателей Татарстана с начала года было размещено около тысячи вакансий. Так, преподавателям предлагается удаленная работа со средней зарплатой в 40 тыс. рублей.