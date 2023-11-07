На участвовавших в СВО татарстанцев и их детей ввели единовременную выплату

Постановлением Кабмина РТ была установлена единовременная выплата в 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка из числа детей отдельных категорий военнослужащих и граждан, которые участвовали в СВО, сообщают на сайте Министерства юстиции РТ.

Выплаты будут предоставляться детям:

призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ на территории Республики Татарстан;

татарстанцев, заключивших контракт о прохождении военной службы на территории Республики Татарстан;

лиц, проходящих службу в национальной гвардии Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции;

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации на территории иного субъекта Российской Федерации, имевших постоянное место жительства на территории Республики Татарстан на день призыва на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой;

граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы на территории иного субъекта Российской Федерации, имевших постоянное место жительства на территории Республики Татарстан на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой;

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации на территории иного субъекта Российской Федерации, не имевших места жительства на территории Республики Татарстан на день призыва на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой, при условии постоянного проживания ребенка в Республике Татарстан на день призыва гражданина на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой;

граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы на территории иного субъекта Российской Федерации, не имевших места жительства на территории Республики Татарстан на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой, при условии постоянного проживания ребенка в Республике Татарстан на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой;

сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (органов внутренних дел в Республике Татарстан), Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, командированных в зону проведения специальной военной операции.

Действие этого постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.