На участке в Нижней Мактаме сразились в конкурсе «Гора блинов», приготовив 12 тыс. блинов

В Альметьевском районе на избирательном участке № 877, расположенном в средней общеобразовательной школе № 1 в поселке Нижняя Мактама, всех встречают вкусными блинами и горячим чаем.

Избиратели смогли увидеть результат работы команды, которая приняла участие в конкурсе «Гора блинов», приготовив более 12 тысяч блинов.

В рамках Года семьи и декады «Счастливы вместе» учащиесия школы, педагогический коллектив и родители организовали народные гулянья. Ребята и взрослые участвовали в веселых играх и эстафетах, перетягивали канат, отгадывали загадки, пускались в пляс под задорные частушки. В конце праздника все собрались за праздничным столом и лакомились румяными блинчиками.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, масленичные гулянья сегодня проходят по всему району. Завтра, 17 марта, в городском парке состоится празднование широкой Масленицы с традиционным сжиганием чучела.

На избирательных участках организована работа буфетов с выпечкой, а в общественном транспорте действует бесплатный проезд для проголосовавших граждан.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).