На участке ул.Бичурина в Казани запретили остановку транспорта

На ул.Бичурина в Казани появились новые дорожные знаки. Запретить на одном из участков остановку и стоянку транспорта решено на Комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Запрет коснется участка между домами №11 и №13. Мера принята для организации беспрепятственного проезда транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения в преддверии зимнего периода.