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Новости Татарстана и Казани
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На участке ул.Бичурина в Казани запретили остановку транспорта
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На ул.Бичурина в Казани появились новые дорожные знаки. Запретить на одном из участков остановку и стоянку транспорта решено на Комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.
Запрет коснется участка между домами №11 и №13. Мера принята для организации беспрепятственного проезда транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения в преддверии зимнего периода.
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