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Руc Тат
Общество 27 октября 2023 20:39

На участке ул.Бичурина в Казани запретили остановку транспорта

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На ул.Бичурина в Казани появились новые дорожные знаки. Запретить на одном из участков остановку и стоянку транспорта решено на Комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Запрет коснется участка между домами №11 и №13. Мера принята для организации беспрепятственного проезда транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения в преддверии зимнего периода.

Фото: https://t.me/transportkazan

#дорожные знаки #комиссия бдд
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