На участке трассы Р-243 в Татарстане ограничат движение транспорта

На участке трассы Р-243 в Татарстане 2 и 3 ноября ограничат движение транспорта из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«2 ноября с 23.00 до 23.59 и 3 ноября с 1.00 до 2.00 и с 3.00 до 4.00 на 398-м км автодороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к городу Ижевск, к М-12 «Восток» будет ограничено движение для всех видов транспортных средств», – говорится в сообщении.

После завершения дорожных работ движение продолжится в штатном режиме. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков.