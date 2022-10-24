На участке трассы М7 в Татарстане ограничат скорость движения до 20 км/ч

В Татарстане с 26 октября ограничивается скорость движения до 20 км/ч на 821-м километре трассы М7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Ограничение скоростного режима вводится при движении по путепроводу, а также по основному ходу дороги в направлении Уфы для транспортных средств высотой более четырех метров», – отметили в ведомстве.

Необходимость ограничений связана со снижением несущей способности путепровода, расположенного на 821-м километре автодороги М7. При движении по этому участку автомобилистам нужно соблюдать требования временных дорожных знаков.