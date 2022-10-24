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Ру Тат
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Транспорт
24 октября 2022  11:56

На участке трассы М7 в Татарстане ограничат скорость движения до 20 км/ч

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В Татарстане с 26 октября ограничивается скорость движения до 20 км/ч на 821-м километре трассы М7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Ограничение скоростного режима вводится при движении по путепроводу, а также по основному ходу дороги в направлении Уфы для транспортных средств высотой более четырех метров», – отметили в ведомстве.

Необходимость ограничений связана со снижением несущей способности путепровода, расположенного на 821-м километре автодороги М7. При движении по этому участку автомобилистам нужно соблюдать требования временных дорожных знаков.

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