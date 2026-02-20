На участке трассы М5 в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На участке трассы М5 «Урал» в Татарстане ввели временные ограничения для автобусов и грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.

«В связи с неблагоприятными дорожными и метеорологическими условиями, в целях обеспечения БДД с 09.50 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на автодороге М5 «Урал», проходящей по территории Республики Башкортостан, Оренбургской области и Республики Татарстан», – указано в сообщении.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.