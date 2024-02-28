На участке трассы М12 в Татарстане скорость мобильного интернета увеличилась на 30%

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Скорость мобильного интернета на участке федеральной трассы М12 в Татарстане протяженность в 70 км увеличилась на 30%. Здесь, на территории Кайбицкого, Апастовского и Верхнеуслонского районов республики, цифровая экосистема МТС расширила LTE-покрытие за счет строительства новых базовых станций и установки дополнительного телеком-оборудования. Улучшение качества связи почувствуют, как автомобилисты, так и жители ближайших к трассе населенных пунктов.

Работы по модернизации и обновлению сети затронули участок автодороги от границы Чувашии до развязки М12 с Р241 около села Коргуза. Каждый день тысячи проезжающих автомобилистов пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. Напомним, с момента открытия М12 два месяца назад по ней зафиксировали уже больше 3 млн проездов.

«Трасса М12 стала альтернативным, удобным и быстрым способом добраться из Москвы и Нижнего Новгорода до Казани. Новой дорогой в феврале в том числе воспользовались многочисленные участники и гости первых в истории мирового спорта «Игр будущего», которые сейчас принимает столица Татарстана», – говорит директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Он также добавил, что модернизацией сети на трассе М12 компания продолжает проект по улучшению качества связи на федеральных и региональных трассах республики. «Ранее МТС прокачала сеть на трассе М7 на восточном и западном выездах из Казани, а также на северной окраине Татарстана. В течение года планируется запуск дополнительных базовых станций LTE на новых участках трассы М12, а также модернизация оборудования к востоку от Казани до границы с Башкортостаном», — прокомментировал Шакиров.

Расширение покрытия LTE и укрепление голосовой связи на трассах поможет татарстанцам и проезжающим через регион автомобилистам оставаться на связи в пути, а также пользоваться другими привычными цифровыми сервисами.