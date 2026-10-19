На участке трассы М-7 вблизи «Алабуги» в Татарстане временно ограничат движение

На 1018 км автодороги М-7 в Татарстане 20 и 21 октября с полуночи до пяти утра ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать на участке трассы вблизи ОЭЗ «Алабуга» из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Призываем автомобилистов заранее планировать маршрут и строго соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение будет открыто в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Водители могут воспользоваться альтернативными маршрутам. Так, при движении из Казани в сторону Набережных Челнов объехать перекрытый участок можно, съехав с трассы М-7 на 1011 километре на региональную дорогу 16К-0809 Подъезд к Елабуге.

Автомобилистам, направляющимся из Набережных Челнов в Казань, нужно съехать с М-7 на 1029 километре на подъезд к Елабуге.

Для транспорта, движущегося из Ижевска в сторону Казани, предусмотрен маршрут по региональной дороге 16К-0816 М-7 «Волга», подъезд к Ижевску и Перми с дальнейшим выездом на подъезд к Елабуге.