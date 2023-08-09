На участке трассы Казань – Оренбург в Татарстане ограничили скорость движения

На участке трассы Казань – Оренбург, расположенном от границы столицы Татарстана до развязки на Усады, с 9 по 11 августа будет ограничена скорость движения. Кроме того, на отрезке 10+910 –13+700 км будет сужена проезжая часть, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Скорость движения будет временно ограничена в связи с укладкой асфальтобетона в рамках капремонта. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – уточнили в ведомстве.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также заранее выбирать маршруты движения.