На участке трассы Казань – Оренбург в Татарстане ограничат движение транспорта
На участке трассы Казань – Оренбург в Татарстане в ночь на завтра, 5 ноября, ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С полуночи до четырех утра на 11-м километре автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан будет ограничено движение в направлении города Оренбург», – отметили в пресс-службе.
Причиной временных неудобств станут работы по замене динамического табло переменной информации, пояснили в управлении.
Движение транспорта будет организовано по крайней левой полосе. После окончания работ организация проезда вернется к штатному режиму.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.