На участке трассы Казань – Оренбург в Татарстане ограничат движение транспорта

Фото: © «Татар-информ»

На участке трассы Казань – Оренбург в Татарстане в ночь на завтра, 5 ноября, ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С полуночи до четырех утра на 11-м километре автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан будет ограничено движение в направлении города Оренбург», – отметили в пресс-службе.

Причиной временных неудобств станут работы по замене динамического табло переменной информации, пояснили в управлении.

Движение транспорта будет организовано по крайней левой полосе. После окончания работ организация проезда вернется к штатному режиму.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.