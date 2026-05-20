На участке трассы Казань – Оренбург ограничили скорость до 50 км/ч

Развязка на трассе Р239 Казань – Оренбург осенью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На участке 10+910 – 20+365 км автодороги Р239 Казань – Оренбург от столицы Татарстана до развязки с подъездом к аэропорту Казани скорость движения снижена до 50 км/ч, а проезжая часть сужена. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Сейчас на участке ведутся работы по обновлению верхнего слоя дорожного покрытия – устройству слоя износа. Проводится фрезерование старого покрытия, а в ночное время запланирована укладка нового асфальтобетонного слоя», - уточнили в ведомстве.

Работы на участке планируется завершить к 8 июня. Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.