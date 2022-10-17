На участке трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск движение переведено на объездную дорогу

На участке трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск, расположенном на подъезде к Марий Эл в Татарстане, движение для всех транспортных средств временно переведено на объездную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Движение по временной объездной дороге организовано с 17 октября на участке с 92-го по 95-й км автодороги А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М7 „Волга”», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Ведомство просит автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков на обходе городов Волжск и Зеленодольск.