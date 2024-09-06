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На участке реконструкции трассы М7 в Татарстане изменена схема движения
В Татарстане 770 км трассы М7 открыто рабочее движение на съезде по направлению Москва — Ульяновск. На этом участке строится транспортная развязка, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«На остальных съездах продолжаются строительно-монтажные работы. Из-за этого на подъездах к объекту строительства возможны заторы», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также заранее выбирать маршруты движения с учетом введенных ограничений.
В направлении городов Чебоксары, Нижний Новгород и Москва можно воспользоваться объездом. Так, на транспортной развязке на 785 км трассы М7 свернуть на автодорогу А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск и проехать по ней до села Кожласола, а затем в направлении Чебоксар.
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