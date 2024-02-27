На участке реконструкции трассы Казань – Оренбург началось строительство путепровода

В Татарстане на 24-м км автодороги Казань – Оренбург началось строительство путепровода в составе транспортной развязки. Сооружение возводят в рамках реконструкции участка с 20-го по 43-й км трассы со строительством обхода села Сокуры.

«Для возведения четырехпролетного путепровода длиной 117 метров завезены строительные материалы, проводятся работы по погружению свай, которые будут основанием для опор моста», – сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Рабочие возведут пять опор. Пролетное строение сделают из железобетонных балок, на мостовое полотно уложат гидроизоляцию и двухслойное покрытие.

Кроме того, специалисты демонтируют недействующий мост через Мешу. После разборки они приступят к строительству нового пятипролетного железобетонного моста протяженностью 174,5 метра.

На участке строительства обхода села Сокуры идет устройство земляного полотна, водопропускных труб и перенос коммуникаций. Дорожники уже разработали более 300 тыс. куб. метров грунта.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Всего на отрезке дороги протяженностью около 24 км построят два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки, два разворотных съезда, один переезд для сельхозтехники и шесть надземных пешеходных переходов.

После реконструкции участок трассы станет четырехполосным. Ожидается, что строительство шестикилометрового транспортного обхода Сокуров разгрузит центральную улицу села.

Работы начались в конце прошлого года. По госконтракту завершить реконструкцию планируется в октябре 2027 года.