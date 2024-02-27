Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На участке реконструкции трассы Казань – Оренбург началось строительство путепровода
В Татарстане на 24-м км автодороги Казань – Оренбург началось строительство путепровода в составе транспортной развязки. Сооружение возводят в рамках реконструкции участка с 20-го по 43-й км трассы со строительством обхода села Сокуры.
«Для возведения четырехпролетного путепровода длиной 117 метров завезены строительные материалы, проводятся работы по погружению свай, которые будут основанием для опор моста», – сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».
Рабочие возведут пять опор. Пролетное строение сделают из железобетонных балок, на мостовое полотно уложат гидроизоляцию и двухслойное покрытие.
Кроме того, специалисты демонтируют недействующий мост через Мешу. После разборки они приступят к строительству нового пятипролетного железобетонного моста протяженностью 174,5 метра.
На участке строительства обхода села Сокуры идет устройство земляного полотна, водопропускных труб и перенос коммуникаций. Дорожники уже разработали более 300 тыс. куб. метров грунта.
Всего на отрезке дороги протяженностью около 24 км построят два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки, два разворотных съезда, один переезд для сельхозтехники и шесть надземных пешеходных переходов.
После реконструкции участок трассы станет четырехполосным. Ожидается, что строительство шестикилометрового транспортного обхода Сокуров разгрузит центральную улицу села.
Работы начались в конце прошлого года. По госконтракту завершить реконструкцию планируется в октябре 2027 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»