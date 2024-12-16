На участке М7 в Татарстане построили четыре надземных пешеходных перехода

На трассе М7 в Татарстане завершился первый этап строительства надземных пешеходных переходов. На сегодня готовы к эксплуатации четыре объекта. Об этом на Комиссии по безопасности дорожного движения в Доме Правительства РТ при участии Раиса республики сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Всего на участке дороги от Казани до развилки на объездную дорогу Нижнекамска и Набережных Челнов запланировано возведение 22 надземных пешеходных переходов. На первом этапе завершено строительство четырех объектов: на километрах 860+770, 865+700, 871+170 и 876+190.

«На сегодня четыре объекта-пешеходника уже готовы, завершены работы, готовы к эксплуатации. Строительство еще 10 пешеходных переходов завершим до конца года, остальных 8 – планируется завершить в 2025 году. Общий объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей», – сказал Мингазов.

Для остекления переходов использован поликарбонат, а покрытие проходной части изготовлено из износостойкого полимерного материала, устойчивого к механическим повреждениям. Переходы оборудованы ограждениями, освещением, камерами видеонаблюдения и системами пожарной сигнализации. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные входы с пандусами и лифтовые шахты с подогреваемыми полами — такие решения впервые применены для надземных переходов на федеральных трассах Татарстана. Раньше использовались подъемные платформы. Для слабовидящих граждан установлены тактильные указатели. Кроме того, благоустроена прилегающая территория: отремонтированы остановки и построены пешеходные дорожки.