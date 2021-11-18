На участке дороги от Куюков до Богородского в РТ завершена укладка нижнего слоя асфальта

На участке дороги через поле от деревни Куюки до села Богородское в Пестречинском районе Татарстана дорожники завершили укладку нижнего слоя асфальта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По информации подрядчиков, на этом работы с асфальтом в этом году завершены. Кроме того, в ближайшее время завершатся все работы по переносу сетей: они согласованы, технические условия получены.

В настоящее время в селе Богородское ведется перенос сетей водоснабжения с установкой пожарных гидрантов в количестве 12 штук на улице Центральная. Всего перекладывают три участка водопровода, которые попадают под полотно будущей дороги. Также тут переносят газопровод в местах пересечения с дорогой и электросети.

«Участок дороги ремонтируется в рамках реконструкции трассы М-7 „Волга“ Богородское — Куюки. Ранее автомобили передвигалась по проселочной дороге зимой и летом, а в межсезонье машины не могли проехать, так как там не было твердого покрытия. Сейчас обустроена дорога с твердым покрытием, с нижним слоем асфальта. Однако у автомобилистов пока не будет возможности ездить по этой дороге. Она будет закрыта всю зиму. Работы продолжатся, когда сойдет снег», — рассказала пресс-секретарь администрации Петстречинского района Ляйсан Мифтахова.

На следующий год строители приступят к устройству самого дорожного полотна и тротуаров. Дорога будет расширена. Предусмотрена установка светофоров, ограждений, знаков и остановочных павильонов.