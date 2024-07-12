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На участке дороги «Бугульма-Ютаза» в Татарстане завершен ремонт по нацпроекту
В Татарстане завершен ремонт отрезка дороги «Бугульма-Ютаза» протяженностью один километр. Об этом сообщает Миндортранс РТ.
Участок км 22+704 до км 23+704 был обновлен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе ремонта рабочие удалили изношенные слои покрытия проезжей части, уложили нижний выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси, верхний слой на площади 6 тысяч квадратных метров из асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси.
Также были укреплены обочины на площади более 2 тысяч квадратных метров. Работы проводились с помощью инертного материала с попеременной утрамбовкой из щебеночной смеси и асфальтогранулянта. На примыкающих съездах обновлен верхний слой покрытия проезжей части площадью 65 квадратных метров.
Фото: пресс-служба Миндортранса РТ
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