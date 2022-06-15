На участке автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск открыли движение для легкового транспорта

На границе Марий Эл и Татарстана открыли движение на участке с 92 по 105 км трассы А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга» для легкового транспорта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение разрешили с 12 часов 15 июня для транспортных средств с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн и высотой не более 2,5 метра. Для транспортных средств, чья масса и габариты превышают указанные параметры, движение на данном участке ограничено», – отметили в пресс-службе.

Водителей грузовиков, автобусов и других транспортных средств, превышающих установленные параметры, просят заранее выбирать маршруты движения. Одним из вариантов объезда предлагается маршрут через участки автодорог М7 «Волга» (Казань – Цивильск – Кугеси) и Р176 «Вятка» (Кугеси – Чебоксары – Йошкар-Ола).

Ограничение движения транспорта на участке с 92 по 105 км дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – автодорога М7 было введено 3 июня из-за снижения несущей способности путепровода на 93 км.