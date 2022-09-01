На участке автодороги Абсалямово – Александровка в РТ установили 22 новых дорожных знака

В Ютазинском районе Татарстана завершается ремонт участка автодороги Абсалямово – Александровка. Для безопасности движения рабочие уже установили 22 дорожных знака и 36 сигнальных столбиков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Реконструкция дорожного полотна дороги проводится на отрезке от 1,05 по 4,35 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«На участке протяженностью 3,3 км дорожники выполнили устройство земляного полотна, а также основание методом холодной регенерации», – отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты уложили нижний слой покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 23 тыс. кв. метров.

Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» началась в 2017 году, а в 2019 году он был расширен до национального. За эти годы в Татарстане отремонтировано 852 км автодорог.

Национальные проекты реализуются по всей России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.