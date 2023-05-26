На участках трассы М7 в трех районах Татарстана ограничили скорость до 50 км/ч

Скорость движения до 50 км/ч ограничена на участках с 786 по 794 км и с 812 по 824 км трассы М7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана. Кроме того, сужена проезжая часть, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – пояснили в ведомстве.

Водителей также просят быть внимательными при проезде автодороги в Елабужском (1026 – 1038 км) и Менделеевском (на подъезде к Ижевску и Перми) районах. Здесь возможны локальные ограничения из-за ремонта.

Более того, до конца дорожно-строительного сезона из-за реконструкции будет ограничена скорость движения на участках трассы М7 с 754 по 772 км и с 1061 по 1167 км в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах.

Автомобилистам необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.