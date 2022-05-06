На участках трассы М7 в РТ и на подъезде к аэропорту Казани снизили скорость до 50 км/ч

В Татарстане на трех участках трассы М7 и на отрезке подъездной дороги к аэропорту Казани ограничили скорость движения до 50 км/ч, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Ограничение скорости движения действует на участках реконструкции трассы М7 с 735 по 772 км, а также на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту "Казань"», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что локальные ограничения движения возможны и на других участках, где проводятся дорожные работы. В частности, на автодороге М7 ведется ремонт с 827 по 840 км в Пестречинском районе и с 957 по 970 км в Мамадышском районе, капремонт с 1154 по 1161 км в Актанышском районе.

Кроме того, на двух участках автодороги Казань – Оренбург начался капремонт – с 210 по 215 км в Альметьевском районе и с 381 по 390 км – в Бавлинском районе.

К устройству слоев износа дорожники приступили на участке с 8 по 18 км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск в Верхнеуслонском районе и на обходе Зеленодольска с 95 по 113 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.