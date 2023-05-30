На трассе М5 в Татарстане временно ввели реверсивное движение

На участках федеральной автодороги М5 «Урал» в Татарстане введено временное ограничение движения для всех типов автомобилей. В частности, из-за строительно-монтажных работ на участках трассы 1243+700 – 1256+000 км и 1266+000 – 1274+218 км организовано реверсивное движение с регулируемыми светофорами, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

О снятии ограничения в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно».