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На трассе М5 в Татарстане временно ввели реверсивное движение
На участках федеральной автодороги М5 «Урал» в Татарстане введено временное ограничение движения для всех типов автомобилей. В частности, из-за строительно-монтажных работ на участках трассы 1243+700 – 1256+000 км и 1266+000 – 1274+218 км организовано реверсивное движение с регулируемыми светофорами, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
О снятии ограничения в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно».
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