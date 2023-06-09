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Общество 9 июня 2023 08:05

На участках трассы Цивильск – Ульяновск в Татарстане ограничили скорость до 50 км/ч

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На участках трассы Цивильск – Ульяновск в Татарстане ограничили скорость до 50 км/ч
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане на участках трассы Цивильск – Ульяновск, где проводится ремонт, ограничили скорость движения до 50 км/ч, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – отметили в компании.

Кроме того, на протяжении с 122 по 137 км автодороги А151 Цивильск – Ульяновск в Татарстане ограничена скорость до 70 км/ч.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.

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