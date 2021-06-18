На участках двух федеральных автодорог в Татарстане снизили скорость движения до 50 км/ч

На участках двух федеральных автодорог в Татарстане ограничили скорость движения транспорта до 50 км/ч. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Знаки, ограничивающие скорость движения, установили с 28 по 40 км автодороги Р-141 Казань — Буинск — Ульяновск в Верхнеуслонском районе, а также с 381 по 390 км трассы Р-239 Казань — Оренбург в Альметьевском и Бугульминском районах.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что возможны и локальные ограничения движения при проезде других участков, где проводятся ремонтные работы.

В частности, ремонт ведется на участках трассы М7 с 812 по 817 км в Высокогорском и Пестречинском районах, с 827 по 840 км в Пестречинском районе, с 1000 по 1011+100 км в Елабужском районе, с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км в Тукаевском районе и Набережных Челнах, с 1097 по 1102+770 км в Мензелинском районе, с 1154 по 1161 км в Актанышском районе, а также на подъезде к Ижевску и Перми от М7 с 4 по 15+200 км.

На автодороге Казань — Оренбург ремонтируются участки с 94 по 116 км в Алексеевском и Чистопольском районах, с 368+500 по 374+500 км в Бавлинском районе; с 208 по 212 км, с 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км в Альметьевском районе. Работы проводятся и на мостах через реки Челна и Кандыз.

На автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск ремонтируется участок c 3 по 30 км на обходе города Волжск.