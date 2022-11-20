На уборку снега в Нижнекамске вышла машина «Золотые ручки»

Сегодня в Нижнекамске работает снегоуборочная машина с необычным названием «Золотые ручки». Своими «ручками» она загребает снег с обочин и закидывает его в «КАМАЗ», который после наполнения сразу отвозит его на полигон. Об этом в своем телеграм-канале рассказала начальник пресс-службы района Яна Енькова.

В ночную смену проводились подметание и пескование городских и загородных дорог, автодорог промзоны. 12 КДМ были направлены на очистку дорог (загородные, внутриквартальные, магистральные), частично карманы. На погрузке песко-соляной смены работал один «амкадор» — потрачено 60 тонн средства.

Сегодня днем в городе задействовано шесть самосвалов, три МТЗ и один «Вилли» для очистки и вывоза снега с карманов и остановок. Один «амкадор» для погрузки снега и те самые «Золотые ручки», информирует Енькова в своем канале.