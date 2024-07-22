На тысячу жителей Татарстана приходится 34,8 ипотеки, взятых в последний год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан стал восьмым в рейтинге регионов по развитию ипотечного кредитования за год. На тысячу жителей республики приходится в среднем 34,8 ипотеки, взятых в период с мая 2023 года, сообщает РИА Новости.

В то же время динамика выдачи таких кредитов оказалась отрицательной — за первые пять месяцев 2024 года их оформили на 12,8% меньше, чем с января по май предыдущего. Средний размер ипотеки по региону составил 3,78 млн рублей, а процент просроченных кредитов – 0,23%.

В издании отметили, что за 12 месяцев в стране выдано рекордное количество кредитов на покупку жилья. Лидером рейтинга стала Тыва, где было взято 130 ипотек на тысячу населения — +141,9% в сравнении с первыми пятью месяцами 2023 года. В остальных субъектах, вошедших в десятку, динамика оказалась отрицательной.

Второе место заняла Тюменская область — 46,8 ипотеки на тысячу населения, третьим стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 42,2, четвертым — Башкортостан — 41,4, пятой — Саха (Якутия) — 40,5. Кроме того, в топ-10, помимо Татарстана, вошли Удмуртия, ХМАО-Югра, Свердловская и Новосибирская области.

Интересно, что Москва по этому показателю заняла лишь 80-е место из 85. С января прошлого года до 1 июня 2024-го было выдано 17,2 ипотеки на тысячу жителей столицы. Ниже нее расположились Кабардино-Балкария, Дагестан, Севастополь, Крым и Ингушетия.

В целом по стране на тысячу жителей оформлено 25,5 ипотеки. Динамика — −15%: 560 тысяч кредитов в январе-мае 2024 года против 568 тысяч в аналогичные месяцы 2023-го.