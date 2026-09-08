На тысяче избирательных участках в РТ смонтировано более 2 тыс. видеокамер

На тысяче избирательных участках Татарстана смонтировано более 2 тыс. видеокамер, а также установлено свыше 3 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель филиала «Ростелекома» в РТ Павел Гонцов.

«Ключевая задача – обеспечить прозрачность и надежность голосования, контроль за избирательным процессом. Поэтому в каждой из избирательных комиссий установили по две камеры, чтобы максимально охватить всю территорию», – рассказал он.

При этом Гонцов подчеркнул, что полностью гарантирована тайна голосования. «То есть изнутри кабинки для голосования видеонаблюдением не охвачены», – пояснил он.

По словам представителя компании, уже с 18 часов 17 сентября начнется видеозапись на всех участках, оборудованных видеокамерами.

«Вся информация будет передаваться в «облако» для хранения. Как только будет дан старт записи, все камеры автоматически включатся. Для этого мы сделали особую прошивку для Татарстана, которая без участия человека в автоматическом режиме запускает видеозапись», – заявил он.

В случае нештатных ситуаций, связанных, например, с перебоями электричества, камеры продолжат работать с помощью аккумуляторов, а информация будет записана на жесткие диски, отметил Гонцов. «То есть у нас обеспечивается запись видеопотока бесперебойно», – сказал он.

После того, как электричество будет восстановлено, камера продолжит работать в штатном режиме, добавил представитель компании.

«После того, как выборный процесс заканчивается, весь видеоряд с камер синхронизируется с «облаком», – заметил он.

Доступ к видеозаписям будут иметь Центр общественного наблюдения, который откроется в Татарстане, а также политические партии, уполномоченный по правам человека в РТ, уточнил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«То есть широкий круг тех, кто имеет возможность наблюдать за выборами. Они смогут в ситуационном центре разобрать ситуации и разъяснить происходящее», – резюмировал он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».