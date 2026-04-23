На турслет «Больше, чем путешествие» отберут 500 участников

Прием заявок на участие во Всероссийском студенческом туристском слете «Больше, чем путешествие» стартовал 13 апреля. Сам слет пройдет с 19 по 23 августа на территории туристического комплекса экоцентра «Бакланово» в Смоленской области. Ожидается, что он объединит как опытных туристов, так и тех, кто только начинает знакомство с походной культурой.

Мероприятие организуют в рамках проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие», который входит в программу Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и реализуется совместно с Движением Первых в составе нацпроекта «Молодежь и дети». В подготовке также участвуют Министерство науки и высшего образования России и правительство Смоленской области.

Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина сообщила, что слет станет возможностью для молодых людей познакомиться с походной культурой, найти единомышленников и провести время на природе.

По ее словам, по итогам конкурсного отбора выберут 500 участников, которых ждет насыщенная программа: радиальные походы, мастер-классы от инструкторов, приготовление еды на костре, спортивные активности и соревнования, а также участие во Всероссийских походных играх.

Она добавила, что организаторы планируют создать атмосферу, в которой участники смогут получить новые знания, завести знакомства и лучше узнать природу страны.

К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет со всей России. Участников разделят на две категории: «Продвинутые» – те, у кого уже есть опыт походов, и «Новички» – те, кто только начинает. В программе предусмотрено погружение в походную жизнь, освоение базовых туристских навыков и развитие командной работы.

Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что организация активно развивает походный туризм и культуру путешествий по России. Он подчеркнул, что походы уже стали важным образовательным инструментом: они помогают молодежи учиться преодолевать трудности, работать в команде и знакомиться с достопримечательностями страны.

По его словам, слет в Смоленской области даст участникам возможность пообщаться с экспертами, обменяться опытом и проверить свои силы, а также станет поводом для молодых людей подать заявки и присоединиться к общему движению.

Подать заявку можно до 31 мая 2026 года на официальном сайте проекта. После регистрации участникам отправят письмо с тестовым заданием: им предстоит пройти тест, который поможет определить их роль в походе, ответить на вопросы и указать уровень подготовки – «Продвинутый» или «Начинающий».