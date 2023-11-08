На турнире в Сочи погиб 30-летний игрок мини-футбола Алексей Лесин из Чувашии

На Всероссийском турнире по мини-футболу в Сочи погиб 30-летний спортсмен Алексей Лесин. Соответствующая информация опубликована на странице в VK Федерации мини-футбола Казани.

«С большим прискорбием сообщает, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиги», – говорится в сообщении.

Федерация мини-футбола Казани выражает соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни.