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Происшествия 8 ноября 2023 10:26

На турнире в Сочи погиб 30-летний игрок мини-футбола Алексей Лесин из Чувашии

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На Всероссийском турнире по мини-футболу в Сочи погиб 30-летний спортсмен Алексей Лесин. Соответствующая информация опубликована на странице в VK Федерации мини-футбола Казани.

«С большим прискорбием сообщает, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиги», – говорится в сообщении.

Федерация мини-футбола Казани выражает соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни.

Фото: © федерация мини-футбола Казани

#Мини-футбол
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