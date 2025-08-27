На турнире по боксу ко Дню Татарстана углы ринга будут окрашены в красный и зеленый цвета

На международном турнире по боксу, приуроченном ко Дню Татарстана, углы ринга будут окрашены в красный и зеленый цвета по аналогии с флагом республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил промоутер соревнований Сергей Завилейский.

«Все, кто смотрят бокс, знают, что обычно углы ринга окрашены в красный и синий цвета, но так как наш турнир посвящен Дню города и Татарстана, у нас они будут красными и зелеными, как цвета республики», – заявил он.

Помимо этого во время трансляции турнира на одном из федеральных спортивных каналов будет показан ролик о красотах Татарстана.