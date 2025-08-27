news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 27 августа 2025 15:02

На турнире по боксу ко Дню Татарстана углы ринга будут окрашены в красный и зеленый цвета

Читайте нас в
Телеграм

На международном турнире по боксу, приуроченном ко Дню Татарстана, углы ринга будут окрашены в красный и зеленый цвета по аналогии с флагом республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил промоутер соревнований Сергей Завилейский.

«Все, кто смотрят бокс, знают, что обычно углы ринга окрашены в красный и синий цвета, но так как наш турнир посвящен Дню города и Татарстана, у нас они будут красными и зелеными, как цвета республики», – заявил он.

Помимо этого во время трансляции турнира на одном из федеральных спортивных каналов будет показан ролик о красотах Татарстана.

#турнир по боксу #день города
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025