На турнире по боксу ко Дню Татарстана пройдет 3 боя на титул чемпиона мира по версии AFL

На международном турнире по боксу 29 августа, посвященного Дню города и республики, пройдут три боя на титул чемпиона мира по версии AFL. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«На турнире состоятся три поединка на титул чемпиона мира по версии AFL. Среди бойцов будут два представителя Татарстана: Сергей Сергеев и Гелюса Галеева. Хочется пожелать всем красивых поединков и пригласить всех жителей и гостей города посетить соревнования. Они пройдут 29 августа в "Баскетхолле", начало в 17:00», – сообщил он.

В главном бою вечера встретятся чемпион гран-при Hardcore Boxing, чемпион России по боксу и победитель игр БРИКС Сергей «SSS» Сергеев и чемпион Африки Маоно Али Дауди.

«Давно ждал этот турнир, в прошлом году я также выступал в главном бою вечера. Уверен, в этом году он пройдет еще масштабнее, потому что приедут еще более именитые бойцы. Особенно важно, что я буду биться за пояс чемпиона мира», – добавил Сергей Сергеев.

Он только недавно вернулся с чемпионата России по боксу, где занял второе место.

В этом году традиционный турнир по боксу ко дню города и республики будет особенно звездным. Приедут много известных боксеров, добавил промоутер турнира Сергей Завилейский.

«Помимо поединка между Сергеем Сергеевым и Маоно Али Дуади, будет согласный бой между Умаром Саламовым и Юрием Кашинским. Это известные и одни из сильнейших российских бойцов. Кроме того, будут боксировать Александр Северин и Валерий Мясников и многие другие. Еще один бой за титул чемпиона мира состоится между представительницей Казани Натальей Шадриной и Дарьей Морозовой», – пояснил промоутер.

Он подчеркнул, что среди бойцов вечера будут девять представителей Республики Татарстан.

Бокс в Татарстане динамично развивается, работает 27 детско-юношеских спортивных школ, подчеркнул директор Центра спортивной подготовки Министерства спорта РТ Альберт Багаутдинов.

«В Татарстане работают более 100 тренеров по боксу, более 3,5 тыс. систематически занимаются этим видом спорта. Это только в государственных детско-юношеских спортивных школах. Кроме того, есть частные залы», – пояснил он.