На турнире корэш памяти Мусы Джалиля наградят лучшие команды года

На турнире по борьбе корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля подведут итоги сезона. Впервые командам, занявшим призовые места, будут вручены денежные премии в размере 500, 300, 250 тысяч рублей. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Особенность турнира памяти Мусы Джалиля - мы подводим итоги прошлого года. Известны победители по вошедшим в календарь состязаниям. В первой пятерке - Альметьевск, Челны, Арск, Кукмор, Балтаси. Команде, занявшей первое место, будет вручен денежный приз в размере 500 тысяч рублей. За второе место - 400 тысяч, третье - 300 тысяч, четвертое и пятое - по 250 тысяч рублей. Также команды Азнакаевского, Чистопольского, Лаишевского районов за хорошие показатели будут награждены премиями в размере 100 тыс рублей», – рассказал исполнительный директор Федерации борьбы РТ Марсель Тагиров, добавив, что на церемонии открытия турнира будут награждены также и лучшие тренеры, журналисты - всего 36 человек.

Соревнования по национальной борьбе корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля учреждены газетой «Ватаным Татарстан» и в этом году проходят в 61-й раз. В этом году турнир состоится 2 и 3 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани. На ковер выйдут более 40 команд из Татарстана и регионов России.

Энже Габдуллина