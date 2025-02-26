Кулинаров из КНР и Индии пригласят на турнир поваров имени Ахметзянова

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Представители Китая и Индии могут принять участие в турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова среди стран исламского мира. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

«Мы ведем переговоры с Китаем и Индией. Среди новых участников уже подтвердилась Турция. Также в проработке Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. При этом в Китае мы приглашаем поваров из мусульманской провинции, и шефы из Индии также будут в этой теме. Мы поняли, что рамки конкурса можно расширять», – поделился собеседник агентства.

Напомним, в прошлом году турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова прошел на KazanForum, в нем участвовали более 100 специалистов из 13 стран мира, победителем стал повар из Марокко Оадиду Редуан.