На турнир по тяжелой атлетике памяти Курынова в РТ приедут спортсмены из 14 регионов

Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике в честь первого советского олимпийского чемпиона в этой дисциплине Александра Курынова стартует в Зеленодольском районе 8 декабря. На него приедут примерно 200 спортсменов из 14 регионов страны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин.

«Турнир по тяжелой атлетике имени Александра Курынова проводится уже в 49-й раз. На нем спортсмены могут выполнить норматив мастера спорта. Мы ожидаем порядка 200 участников из 14 регионов нашей страны. Причем соревнования будут проходить среди взрослых спортсменов. Уже 8 декабря начнутся соревнования на спортивной базе „Маяк” в Зеленодольске», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что к соревнованиям проявляют большой интерес представители других стран, где развивается тяжелая атлетика. Поэтому в следующем году турнир имени Курынова может стать международным.

За всю историю турнира на нем выступили много именитых спортсменов, которые затем становились чемпионами на крупных международных соревнованиях. И в этот раз на состязаниях выступят атлеты, являющиеся лидерами сборной страны, добавил президент Федерации тяжелой атлетики РТ Дмитрий Хомяков.

«Соревнования стали очень значимыми для всей страны. Здесь выступали много будущих олимпийских чемпионов, среди которых — Юрий Варданян, Леонид Тараненко, из татарстанских спортсменов — чемпионка мира Светлана Шимкова, бронзовый призер чемпионата мира Зульфат Гараев и многие другие», — пояснил он.

Зульфат Гараев станет одним из претендентов на попадание в сборную России на предстоящих Играх БРИКС, которые пройдут в будущем году в Казани. Спортсмен из Татарстана будет участником Кубка России, который станет своеобразным отбором для этих игр, уточнил Хомяков.

Турнир имени Курынова будет проводиться в 20 весовых категориях: по десять для мужчин и женщин. При этом будет определен абсолютный победитель в мужском и женском зачетах. В случае победы спортсмены из Татарстана будут дополнительно отмечены от самой республики, рассказал вице-президент Федерации тяжелой атлетики РТ Марсель Шарапов.

«Спортсменов из Татарстана, если они займут призовые места, мы, естественно, отметим отдельно от федерации», — заверил спортивный функционер.