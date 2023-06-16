Турнир по игре го в Казани собрал участников из 20 городов России

Сегодня в Казани стартовал турнир за IV Кубок Генерального консульства Китайской Народной Республики по игре го. Его участниками стали более 120 человек не только из Татарстана, но и соседних регионов. Торжественное открытие интеллектуальных соревнований состоялось в стенах Генконсульства КНР в столице республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С начала 2023 года под стратегическим руководством лидеров двух стран мы вышли на новый этап развития. Нынешний год является Годом китайско-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Уверен, что проведение данного мероприятия будет способствовать развитию спортивного сотрудничества и дружбе между двумя странами. Го воплощает в себе жизнь на Востоке, показывает единство природы и человека», – отметил генконсул КНР в Казани Сян Бо.

По его словам, игра вэйци родилась 5 тыс. лет назад в Китае и до сих пор остается одной из самых популярных в мире. В Китае в спортивных турнирах по го каждый год участвуют не менее 50 млн человек. В России интеллектуальная игра только набирает популярность. На данный момент в стране в нее играют более 100 тыс. человек.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Приятно видеть, что сотрудничество, которое началось еще в 2018 году, продолжает развиваться, а количество любителей данного вида спорта лишь возрастает. В Татарстане существует республиканская спортивная школа олимпийского резерва, где в названии фигурирует игра го. Татарстан делает все, чтобы как можно больше людей занималось различными интеллектуальными играми, а такие турниры привлекают все больший интерес к спорту», – подчеркнул заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Начиная с первого турнира кубки проходят под патронажем Комитета физической культуры и спорта Казани и Школы шахмат, шашек, го. А Первый Кубок Генерального консульства в КНР в Казани состоялся летом 2019 года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В первый год проведения в турнире участвовало порядка 40 участников, сегодня участвует около 120 ценителей го из 20 городов России. Сегодня в го играют и дети, и взрослые, игра выступает наравне с шашками и шахматами. Игра учит искусству стратегического окружения. В Казани этому виду искусства обучаются более 200 человек, и с каждым годом количество желающих лишь растет», – рассказал вице-президент Федерации го Республики Татарстан Ильдар Мухаметов.

Кроме основного турнира, участникам была предложена разнообразная экскурсионная и культурно-массовая программа. Так, спортсмены услышали музыкальные композиции на традиционных китайских инструментах, в том числе на гучжэн и бамбуковой флейте. Также они стали участниками образовательной лекции «Вэйци как феномен мировой культуры».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что кубок проводится Комитетом физической культуры и спорта, ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го имени Нежметдинова» и Федерацией го Республики Татарстан (ФГРТ) при поддержке Генконсульства КНР в Казани и Российской федерации го.

По итогам Четвертого Кубка Генконсульства КНР по вэйци, победителей и призеров турнира наградят дипломами, медалями, а также денежными призами. Участники, которые смогут одержать пять побед, будут дополнительно поощрены.