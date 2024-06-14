На «Туриаду-2024» в Саратовскую область приедут более 500 туристов-спортсменов

Более полутысячи спортсменов-туристов приедут на «Туриаду-2024», которая стартует 18 июня в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский». Лагерь пройдет в 11-й раз.

На площадке «Туриады» соберутся участники из регионов ПФО, впервые приедут спортсмены из шести регионов ЦФО, а также команды из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

В открытии спортивно-туристского лагеря примет участие заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев. Он отметил, что программа «Туриады» «постоянно совершенствуется, расширяется география ее участников». «Из спортивно-туристского соревнования проект становится крупной площадкой для межнационального общения и культурного обмена молодежи», – сказал он.

В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство), сообщает пресс-служба полпреда. Также в программу включены конкурсы для студентов, обучающихся на специальностях, связанных с развитием турбизнеса, пройдут тренинги экспертов. Кроме того, в рамках лагеря пройдет традиционный фестиваль туристской бардовской песни «Музыка сердец». Победитель конкурса туристических маршрутов получит грант из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию межрегионального туристского маршрута на территории округа.

Закрытие спортивно-туристского лагеря состоится 21 июня.

«Туриада» – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Целью проекта, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.

Окружному спортивно-туристскому лагерю предшествуют отборочные соревнования на муниципальных и региональных уровнях. Общий ежегодный охват – более 10 тыс. участников. Так, в отборочных мероприятиях «Туриады-2024» приняло участие 11 310 человек.