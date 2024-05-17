На Туапсинском НПЗ потушили пожар после падения беспилотника

Пожарным расчетам удалось полностью локализовать и ликвидировать возгорание на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Очаг возгорания возник после падения беспилотника в процессе террористической атаки, предпринятой украинской стороной, сообщает ТАСС.

По данным агентства, к 9 утра открытое горение было остановлено, а к настоящему моменту пожар полностью потушен. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Благодаря оперативным действиям спасательных служб удалось не допустить распространения огня и минимизировать ущерб объектам НПЗ. В качестве меры предосторожности было принято решение на некоторое время перенести начало занятий в расположенной неподалеку средней школе №3 на более позднее время.