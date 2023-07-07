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Общество 7 июля 2023 13:20

На троллейбусы, жетоны и поезда в метро Казани нанесут новый логотип

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МУП «Метроэлектротранс» сменил логотип. В скором времени новый знак предприятия нанесут на весь электротранспорт, жетоны в метро, а также спецтехнику и одежду сотрудников.

«Фирменный стиль будет нанесен на весь электрический транспорт предприятия, форменную одежду и спецодежду сотрудников, спецтехнику и автотранспорт, Казанский метрополитен, жетоны и мн. др. Процесс обновления будет постепенным», — говорится в телеграм-канале МУП.

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

#Транспорт #Метроэлектротранс
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