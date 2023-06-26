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Руc Тат
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Общество 26 июня 2023 16:32

На три недели в Казани ограничат проезд по ул.Козина

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С 28 июня в Казани введут ограничение движения по ул.Алексея Козина. Решение принято в связи со строительством трасс водопровода и напорной канализации, объяснили в мэрии столицы РТ.

На время работ — по 21 июля — перекроют проезжую часть рядом с домом №60 по ул.Сибгата Хакима.

В исполкоме призвали горожан заранее планировать маршруты и следовать указаниям временных дорожных знаков.

#Транспорт #ограничение движения
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