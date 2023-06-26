На три недели в Казани ограничат проезд по ул.Козина

С 28 июня в Казани введут ограничение движения по ул.Алексея Козина. Решение принято в связи со строительством трасс водопровода и напорной канализации, объяснили в мэрии столицы РТ.

На время работ — по 21 июля — перекроют проезжую часть рядом с домом №60 по ул.Сибгата Хакима.

В исполкоме призвали горожан заранее планировать маршруты и следовать указаниям временных дорожных знаков.